Dronken mannen klappen met camper tegen boom in Deurne, één man ernstig gewond

Verkeers­bor­den en prullenbak­ken vernield in park in Deurne: politie gaat strenger controle­ren

5 juli DEURNE - Vandalen hebben flink huisgehouden in het gebied rondom de vijver in de Heiakker in Deurne. Onder meer meerdere prullenbakken en verkeersborden werden vernield. Dat meldt de wijkagent op Twitter.