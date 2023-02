Bijenhotel maken tijdens open dag St. Ambrosius

Van 13.00 tot 16.00 uur zijn er imkers aanwezig die vertellen over hun ervaringen met bijen. In de ontvangstruimte wordt een film vertoond over het leven van de honingbij. Kinderen die op de basisschool zitten hebben de mogelijkheid om samen met vrijwilligers een bijenhotel te maken dat in de tuin kan worden opgehangen. In het voorjaar komen daar tal van bijensoorten op af. De toegang, op Haageind 31 in Deurne, is gratis.