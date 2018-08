Boswachter ontdekt hennepkwekerij in natuurgebied De Peel

Volgens de boswachter gaat het om 275 planten en circa 750 stekjes. De politie kon één verdachte aanhouden. De hennepplantage lag verscholen aan de oever van het Kanaal van Deurne. Om bij de locatie te komen, moesten agenten het Kanaal per bootje oversteken.

De verdachte is een man uit Limburg. Hij werd dinsdag in Helenaveen aangehouden. In zijn auto vonden agenten 3,2 kilo henneptoppen.