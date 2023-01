Stiekem sigaretje in de badkamer van het ziekenhuis, en nu zijn Dick en Marleen uit Neerkant vijftig jaar getrouwd

Bewoners van De Berken in Milheeze bewegen weer: ‘Het is goed voor ons hart’

MILHEEZE - Na ruim drie jaar is het bewegen voor ouderen in wooncomplex De Berken in Milheeze weer begonnen. De bewoners zijn hier erg blij mee. De Bakelse José Adriaans geeft les: ,, Het is zo leuk en gezellig.”

