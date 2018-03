Brabanders onder elkaar in dubbelconcert in Deurne

VideoDEURNE - Wat begon met een brutale vraag aan de Brabantse troubadour Björn van der Doelen, mondt aanstaande zaterdag uit in een dubbelconcert in het Cultuurcentrum van Deurne. De Deurnese band Boven Water had nooit gedacht samen met de bekende zanger op één affiche te staan. En dan ook nog in een theaterzaal met vierhonderd zitplaatsen.

"We vinden het leuk spannend", zegt Yvonne van Lieshout die de tweede stem zingt in de twee jaar jonge band. "We hebben nog niet eerder opgetreden voor zittend publiek. Normaal spelen we in kroegen en daar praten mensen meestal gewoon door. Nu komen ze om echt naar ons te luisteren." En natuurlijk ook naar Björn van der Doelen, die het idee voor dit 'Brabants onderonsje', zoals het concert heet, bedacht.

Het begon allemaal met een berichtje van drumster Marianne Madou aan Van der Doelen. "Ik vind zijn muziek goed passen bij die van ons, dus ik vroeg hem: 'Mogen we in jouw voorprogramma spelen?' Hij antwoordde bescheiden dat hij niet zo'n groot artiest is die een voorprogramma heeft en opperde toen om samen in één concert te spelen. Dat was voor ons natuurlijk een mooie kans."

Brabants onderonsje

De band greep de uitdaging aan en ging op zoek naar een geschikte locatie. Het Cultuurcentrum was meteen enthousiast. De naam 'Brabants onderonsje' ontstond, omdat beide acts uit Brabant komen. Van der Doelen zingt zelfs in het Brabants. Boven Water heeft een Nederlandstalig zelfgeschreven repertoire. Speciaal voor komende zaterdag brengen ze een cover van Het dorp, het lied dat verwijst naar Deurne.

De band speelt naar eigen zeggen een stijlmix van De Dijk, Bløf, Acda en De Munnik en een tikkeltje Boudewijn de Groot. De onderwerpen van de liedjes variëren van luchtig tot zwaar. In de teksten wordt creatief omgesprongen met beeldspraak en dubbelzinnigheid. Leanne Brood, zangeres en liedjesschrijver: "Ik kan mijn gevoel beter uitdrukken in het Nederlands dan in het Engels. Mensen raken soms geëmotioneerd van onze teksten. Daarin onderscheiden we ons van andere bands."

Naast de drie genoemde Deurnese vrouwen bestaat Boven Water uit pianist Wouter van Alphen uit Boxmeer, bassist Brian van Kessel uit Valkenswaard en gitarist Geert Korzilius uit Helmond. De band neemt zaterdag 31 maart het tweede deel van de avond voor zijn rekening. "Eigenlijk staat Björn nu in ons voorprogramma", zegt Van Alphen met een knipoog.

Kaartjes kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website van het CCD en aan de theaterkassa.