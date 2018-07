Brand in loods in Deurne

Formule 1-baas Zak Brown over Deurne: Het was aanpassen in zo'n klein dorp

20 juli DEURNE - Tegenwoordig is Amerikaan Zak Brown de hoogste baas van formule 1-team McLaren en vertegenwoordigt hij vele miljoenen euro's. Wat echter maar weinig mensen over hem weten: Brown woonde in 1992 een jaar lang in Deurne. ,,Het was aanpassen in zo'n klein dorp."