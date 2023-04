Brandweer haalt persoon uit de Maas bij Kessel

‘Ik wil ook in het Nederlands leren denken’

DEURNE - In de Deurnese wijk De Koolhof wonen steeds meer buitenlandse gezinnen. Om hen te helpen Nederlands te leren en contact te leggen met buurtgenoten, houdt de wijkraad wekelijks tafelgesprekken. ,,We kletsen gewoon samen over koetjes en kalfjes.”