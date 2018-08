Carly Arts stapt uit Deurnese raad

Amerikaan­se trosbosbes blijft plaag voor Peel

29 augustus HELENAVEEN - Er werd ruim een miljoen euro voor uitgetrokken: het verwijderen van bosbesstruiken over een gebied van driehonderd hectare in de Peel. Maar daarmee is de klus niet geklaard. Achtergebleven kleine stukken wortel zorgen voor nieuwe aanplant. Ook die moeten er uit.