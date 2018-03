Commotie over scholen Deurne

Prodas verwijt het CDA geruchten te verspreiden over niet bestaande plannen voor het basisonderwijs in Deurne. Dat het een privé-gesprek gebruikt om politiek te bedrijven. Het CDA stelt dat er wel degelijk ideeën leven, maar dat Prodas die niet naar buiten brengt. En dat het opkomt voor bezorgde ouders.

Wat is er aan de hand: overal zijn gemeenten en schoolbesturen aan het kijken hoe de toekomst van het onderwijs eruit ziet. Welke gebouwen en voorzieningen zijn daar de komende jaren voor nodig. Sommige scholen zitten te ruim in hun jasje, andere te krap.

Daarom worden nieuwe huisvestingsplannen opgesteld. In Helmond en Asten is dat al gebeurd: daar zijn voorstellen gedaan voor sluiting, samenvoeging en nieuwbouw. In Someren en Deurne komen die plannen er aan. Dat leidt tot speculaties. Zo gaat het gerucht dat de basisscholen Zeilberg en D'n Heiakker worden samengevoegd in een nieuw gebouw, in de Kulert. Bezorgde ouders in de Zeilberg trokken hierover al aan de bel bij de dorpsraad.

Broer

Het CDA sprong daar op in. En kreeg een bevestiging, zegt commissielid Carel Dahmen. Directeur Harrie Berkers van d'n Heiakker zou dat gezegd hebben tegen zijn broer Mario Berkers, voorzitter van CDA Deurne.

Dat was een vertrouwelijk gesprek, bevestigen beide broers. Waarin ze het hadden over de mogelijkheden. Harrie baalt ervan dat de inhoud op straat is beland. En Mario vindt het vervelend dat zijn broer nu in een lastig pakket is gekomen. ,,De commotie komt van mij af", is hij eerlijk. ,,Ik heb naar die ouders aangegeven dat er breder wordt gekeken dan alleen Zeilberg. Meer niet." Beiden benadrukken dat Prodas inderdaad geen concrete plannen heeft.

Toch voelde de scholenkoepel zich genoodzaakt om de ouders van beide basisscholen een brief te sturen. Dat het slechts ging om 'toekomstdromen van één betrokkene'. Bestuursvoorzitter Jacqueline Ketelaar spreekt van 'verkiezingsretoriek' van het CDA.