Dakloze uit Deurne in de rechtbank: ‘Ik neem mijn verlies. Euthanasie. Punt’

Weer klinkt noodklok over schoolhuis­ves­ting: ‘Zijn onze kinderen dan niet belangrijk genoeg?’

Lekkages, amper ventilatiemogelijkheden, geen duurzaamheid, decennialang wachten op nieuwbouw: niet voor de eerste keer wordt de noodklok geluid over schoolhuisvesting, nu door een open brief aan de minister. Volgens gemeenten en de twee grootste schoolbesturen is er ruim een miljard euro per jaar nodig, maar de lobby loopt nog niet zoals gewenst. ,,We hebben al gezegd: misschien moeten we kinderen in speelgoedtractoren eens het Malieveld op laten rijden.’’