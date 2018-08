De Deurnese molen waar niemand meer brood in zag

Ze herinneren het zich als de dag van gisteren, hoe triest het erbij lag. Het was eind jaren 80 en Holten's Molen was een schim van de mooie beltmolen die hij ooit was. De wieken waren in geen velden of wegen meer te bekennen. Uit het afdekzeil groeiden berkenbomen. De plafonds waren ingestort, de vloeren waren vergaan en het zag er van binnen uit als een zwijnenstal. ,,We hebben er ontelbaar veel kilo's duivenpoep uitgehaald. Op elke etage lag een halve meter. De eerste tijd zijn we vooral bezig geweest met schoonmaken."