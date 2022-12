De Party van Sinterklaas is in Deurne vooral een lokaal feestje

„Zijn jullie er klaar voor?” „Jááá!” „Dan gaan we nu aftellen!” Vanaf tel één heeft Verhees alle kinderen mee in het Deurnese Cultuurcentrum. Misschien ligt het aan zijn, gespeelde, onhandigheid - bijna alle goocheltrucs gaan mis – of is het zijn aanstekelijke enthousiasme. Na Sinterklaas, die natuurlijk ook aanwezig is, is hij vanmiddag de grootste kindervriend.

Groter van opzet

„Het is geweldig leuk om te doen. Dit is de vijfde editie. In het begin was het meer een hobby. Nu is het groter en professioneler van opzet.” Dat is onder andere te zien aan de opbouw van de show. Er zit een duidelijke verhaallijn in, geschreven door de Deurnenaar.

Uiteraard gaat er van alles mis, zoals dit rond Sinterklaas vaker het geval is, maar komt ook alles weer op z’n pootjes terecht. Piet Patcho tovert zichzelf weg als de goochelaar naar de wc is. Zodra hij terugkomt, roepen de kinderen meteen wat er aan de hand is. Hoofdpiet ontkent hoofdschuddend: „Wie gelooft deze onzin nou?”

Quote De show wordt echt lokaal gemaakt Bart Verhees , Goochelaar

Het is een kwinkslag naar de volwassenen in de zaal, vooral ouders en enkele opa’s en oma’s. Er zijn meer ‘grote mensen grapjes’ verweven in de voorstelling. „Ik wil dat het ook leuk is voor volwassenen. Het is tenslotte een familieshow”, vertelt de maker.

Kom van dat dak af

De party wordt afgetrapt door Zangpiet. Ze zingt uit volle borst een Sintversie van ‘Kom van dat dak af’. Daarna is het de beurt aan de kinderen. Om Sinterklaas naar binnen te loodsen, zingen ze liedjes samen met de goochelaar. Als hij springt, klapt of zwaait, doen ze één voor één mee.

Het helpt. Sint laat niet lang op zich wachten. Als de goedheiligman heeft plaatsgenomen in zijn troon kan het feest écht beginnen. Dansers van B-Trained doen ook een duit in het zakje. Met een vleugje acrobatiek dansen ze op het nummer Ease on down the road. Ze zijn zeker niet de enige lokale noot.

Groot compliment

Volgens Verhees werken er voor en achter de schermen 24 personen die uit Deurne of omgeving komen. „Mensen denken wel eens dat het een landelijke productie is. Dat is een groot compliment, maar de show wordt echt lokaal gemaakt. Daar ben ik juist trots op.”

Het is dan ook niet verrassend dat er een stukje ‘Deurne promotie’ verwerkt zit in de voorstelling. Piet Patcho, die was weggetoverd, zwerft door het Deurnese centrum. Met ‘ingelaste nieuwsberichten’ houdt de lokale omroep het publiek op de hoogte van wat hij uitspookt. Na ruim een uur staat piet weer op het podium en kan Sint met zijn complete gevolg vertrekken.