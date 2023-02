Dealer gevat na achtervolging in Wilrijk: “Hij had cocaïne en 440 euro op zak”

Het drugsondersteuningsteam merkte een verdacht voertuig op tijdens toezicht in de omgeving van de Bisschoppenhoflaan. “De wagen hield eerst halt in de omgeving van het Bosuilstadion en werd daarna gevolgd tot in Wilrijk. Daar pikte de bestuurder een passagier op die na luttele minuten terug uitstapte”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen. Omdat er mogelijk drugs was verkocht, wilde het team de vermoedelijke klant onderscheppen. “Hij probeerde eerst weg te lopen, maar moest na een mislukte vluchtpoging toegeven dat hij cocaïne had gekocht.”

De verkoper parkeerde zijn wagen aan het Park Van Eeden en leek zich in de bosjes te begeven voor een sanitaire stop. Plots probeerde hij via de bosjes te vluchten voor de politie. “Gelukkig kon hij gevat worden. De dealer was in het bezit van vijf hoeveelheden cocaïne en 440 euro cash.” In zijn garagebox in Deurne vond de politie 77,5 gram cocaïne en 100 gram heroïne. De man bleek tot slot ook zelf onder invloed en moest naast de drugs en zijn wagen ook zijn rijbewijs afgeven.