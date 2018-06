Dertig bezwaren tegen kaalslag Leegveld in Deurne

Tweede editie Sportgala Deurne in december

28 juni DEURNE - Het Sportgala in Deurne wordt vanwege het succes van vorig jaar herhaald, laat de gemeente Deurne weten. Op zaterdagavond 15 december zullen Leef! Deurne en de gemeente Deurne sporters en vrijwilligers in de spotlights zetten. Nieuw dit jaar is de categorie coach van het jaar.