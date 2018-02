Deurne bouwt driftig door: Komende tien jaar worden er 925 woningen opgeleverd

DEURNE - In Deurne worden de komende tien jaar in totaal 925 woningen opgeleverd. De gemeente speelt vooral in op de vraag naar starterswoningen die minder dan 250.000 euro kosten.

Van crisisjaren geen enkel spoor meer. Sterker nog: in Deurne wordt driftig gebouwd. Tussen nu en 2030 komen er 925 huizen bij. Daarvan zijn 64 kavels bestemd voor mensen die hun eigen droomhuis uit de grond willen stampen.

In de gemeentelijke woningbouwplannen voor de komende tijd is vooral veel aandacht voor ‘betaalbare’ koophuizen, met woningen tot 250.000 euro. Dat aanbod blijft tot nu achter ten opzichte van de vraag, is de conclusie van de gemeente.



Voorrang

Starters, jonge gezinnen en senioren hebben in Deurne voorrang als het gaat om nieuwe projecten. Dat bepaalde de raad in 2015 bij het vaststellen van de Woonvisie. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij nieuwbouw of verbouw van bestaande panden.

Los van de 925 toekomstige woningen zijn er in Deurne meer mogelijke bouwlocaties dan in de plannen zijn opgenomen. In totaal zouden er nog vijf- tot zeshonderd extra woningen bij kunnen worden gebouwd, mocht dat nodig zijn.

Het afgelopen jaar werd er in Deurne 151 keer een sleutel overhandigd van een nieuw huis; tachtig ervan waren koopwoningen. Van deze tachtig hadden er 61 een verkoopprijs onder 250.000 euro. Per 1 januari 2018 waren er 215 woningen in aanbouw, waarvan 130 koopwoningen en 74 met een verkoopprijs onder 250.000 euro. ,,Al deze woningen zijn verkocht, evenals het overgrote deel van de duurdere koopwoningen en kavels”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Naast 'goedkopere'koophuizen zet de gemeente ook in op meer huurwoningen.

Onderstaand een greep uit projecten die de komende tijd worden afgerond, in de stijgers gezet of waarvoor de eerste schop de grond in verdwijnt.



Derpsestraat Deurne, nieuwbouw.

Derpsestraat Deurne, 34 woningen. Uitgevoerd door Bots Bouwgroep.

Voor het terrein waar eerst de bouwbedrijven Coopmans en Lutters gevestigd waren, worden zeven starterswoningen, twaalf doorstarterswoningen, zeven patiowoningen en acht tweekappers gebouwd.

Impressie van de nieuwbouw aan het Hoogeind in Liessel

Hoogveld Liessel, 9 woningen.

Op het voormalige terrein van de sporthal gaat een groep Liesselnaren via een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)samen negen nieuwe huizen laten bouwen.

't Stijn in Deurne. Hier komt nieuwbouw.

Stijn Streuvelslaan, Hogeweg en Molenstraat Deurne, 15 appartementen

't Stijn (ook een CPO) is een initiatief van een groep Deurnese vijftigplussers die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen in een eigen levensloopbestendige woning. In totaal worden er vijftien appartementen gebouwd. Er zijn nog twee appartementen op de begane grond en drie op de verdieping beschikbaar.



Aan Lagekerk in Deurne komt nieuwbouw.

Lagekerk Deurne, 37 appartementen.

Project met veel vertraging. Uiteindelijk lukte het de gemeente en initiatiefnemers van het project het afgelopen jaar niet om voldoende parkeerplekken te waarborgen in het plan. Daarom werd het door de Raad van State vernietigd. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe versie.



Boerenbond terrein Neerkant, 12 woningen

Er is nog geen concreet plan, alle bouwers die daar aan de slag willen kunnen zich melden.



De Spoorzone Deurne. Hier moeten 32 rij- en hoekwoningen komen, gelegen aan de Fabriekstraat en de daarachter gelegen Laurens Costerstraat en Steenovenweg.

Spoorzone Deurne, meerdere woningen

De Spoorzone is al een heel eind gevorderd, maar de komende tijd worden er nog altijd heel veel woningen opgeleverd, waaronder 32 rij- en hoekwoningen aan de Fabriekstraat en de daarachter gelegen Laurens Costerstraat en Steenovenweg.

Er komt nieuwbouw aan de Zandbosweg in Deurne.

Zandbosweg Deurne, 27 sociale huurwoningen

In november vorig jaar is woningbouwcorporatie Bergopwaarts begonnen met fase 2 van de Zandbosweg: 27 sociale huurwoningen, waarvan 11 appartementen en 8 beneden- en 8 bovenwoningen.

Impressie van de nieuwbouw aan de Markt in Deurne.

De nieuwbouw aan de Deurnese Martinetstraat

Martinetstraat / Markt, 22 sociale huurappartementen

In de voormalige bibliotheek wordt nu de laatste hand gelegd aan 22 sociale huurappartementen, waarvan drie maisonnettes en een commerciële ruimte.

In de oude school aan de Kruisstraat komen koopappartementen voor starters.