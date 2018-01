Deurne gaat het effect meten van sociale beleid op de bewoners

Daalt het aantal jongeren dat aanklopt bij hulpverleners als ze eerder worden bijgestaan bij een vechtscheiding? Maken mensen met een bijstandsuitkering echt meer kans op een baan als ze meedoen met het werkproject Deurne doet 't ?

Als het aan Deurne ligt, komt er een antwoord op deze en meer vragen. De gemeente wil de effecten van haar sociale plannen vanaf dit jaar gaan meten.

Deurne is een van de eerste gemeenten in Nederland die deze weg inslaat. ,,We vinden allemaal dat we moeten luisteren naar onze inwoners en dat we daar onze plannen op af moeten stemmen. Dan moeten we ook eerlijk kijken of dat het beleid echt werkt”, zegt zorgwethouder Marnix Schlösser.

Cijfers

Cijfers over het aantal vrijwilligers of burgerinitiatieven maken bijvoorbeeld duidelijk hoe het met de leefbaarheid in een dorp of wijk staat. Als het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt, dan is de zelfredzaamheid vaak groter geworden. ,,Zelfredzaamheid is natuurlijk een moeilijk te meten begrip. Maar als iemand van een uitkering naar een baan gaat, is er vaak wel sprake van een grotere zelfredzaamheid.” Deurne gaat zich baseren op een groot aantal gegevens en zichzelf ook vergelijken met andere gemeenten. ,,Uiteindelijk gaat het er om dat we bij kunnen sturen op onderwerpen die het nodig hebben.”

Het nieuwe sociale beleid voor de komende vier jaar is deze week openbaar geworden. De afgelopen periode werd er door wethouder Schlösser, Zorg in Deurne, de raadscommissie Samenleving, de cliëntenraad, participatieraad, en veel inwoners samengewerkt om tot de nieuwe plannen te komen.

Daarin worden ook alle hokjes afgebroken. In de plannen gaat het over het hele sociale veld, van Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en Wet Publieke Gezondheid tot onderwijs, minimabeleid, schulddienstverlening en sport. Het beleid is niet dichtgetimmerd, zegt Schlösser. Twee keer per jaar kunnen partijen een onderdeel op de agenda zetten om te bespreken. Burgemeester en wethouders geven daar dan een advies over.

82 onderwerpen

,,We hebben nu 82 onderwerpen. Als er nog iets gemist wordt, kan het altijd worden toegevoegd. Het is een plan van ons allemaal en dan was ook mijn droomscenario toen ik hier begon als wethouder. Gewoon met elkaar goede plannen maken. En er zullen dingen lukken en dingen mislukken, maar als je ambities hebt moet je grenzen opzoeken.”



Appke