Deurne heeft vertrouwen in bestuur Cultuurcentrum

Mogelijk één intercity per uur minder in Deurne

12:25 DEURNE - Treinreizigers in Deurne kunnen binnenkort wellicht een keer minder per uur met een intercity reizen. Tevens gaan de slagbomen op overgangen in de gemeente langer dicht dan nu al het geval is. Dat schrijft wethouder Marinus Biemans aan de lokale politiek. Hij heeft in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven om opheldering gevraagd.