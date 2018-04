Deurne in het teken van eten

Het restaurant bij de kasteel-ruïne is slechts éen dag open, op 20 mei (eerste pinksterdag). Lokale producenten vertellen aan tafel wat men eet. Een dag later is er op het terrein een hapjesmarkt. Met verschillende foodkraampjes en een uitgebreid terras.

Bier

De eerste activiteiten in het kader van de thema-maand zijn komend weekend. Zo vindt in het Toon Kortooms Park zaterdag een proeverij plaats van Peelreus bieren. En onder het motto 'De Peel in Brand' is er muziek met lekkernijen in dat park, bij Natuurpoort De Peel, in Het Eibernest in Liessel en d'Ouwe Peel in Helenaveen.