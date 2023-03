Deurne legt nadruk op ‘cruciale’ rol ouders bij eerste scholing van kinderen met achterstand

Bekende Eindhoven­se dj Wally Rijks is ziek en stopt met draaien: ‘Soms moet je er een keer een punt achter zetten’

EINDHOVEN – In de jaren 60 en 70 was Wally Rijks een van de bekendste diskjockey’s van Eindhoven en omgeving. Rijks (75) is al enige tijd ongeneeslijk ziek en draaide afgelopen weekend nog eenmaal, in café Wilhelmina. ,,Ik was hartstikke zenuwachtig, want zo’n avond kost mij heel veel energie’’.