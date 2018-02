Van Klompegat naar Lampegat, alle carnavalssteden nu in NS reisplanner

8 februari EINDHOVEN - Wil je met de trein van Best naar Eindhoven met carnaval? Of van Helmond naar Deurne? Dan mag je de komende dagen ook van Klompengat naar Lampegat. Of van Keiebijtersstad naar Peelstrekelrijk. Sinds donderdag staan alle carnavalssteden van Nederland met hun eigen én hun carnavalsnaam in de NS Reisplanner.