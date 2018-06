Stichting Prodas, waar de school onderdeel van uitmaakt, betreurt de beslissing maar ziet geen andere uitweg. ,,De gehoopte groei bleef uit. Voor het komende schooljaar daalde het aantal naar 31. Op deze manier kunnen we de kinderen niet de kwaliteit bieden die ze verdienen en nodig hebben”, zegt Jacqueline Ketelaar van het Prodas-bestuur. ,,Binnen het Jenaplanonderwijs neemt samenwerken, samenleven en samen leren een belangrijke plaats in. Helaas is dit met het geringe aantal kinderen niet goed genoeg voor elkaar te krijgen.”

Voor alle Prodas-scholen (in totaal 25 verdeeld over Deurne, Asten en Someren) geldt dat een leerlingenaantal onder de zeventig kritisch begint te worden.

De medezeggenschapsraad van De Ratelaar heeft uiteindelijk ingestemd met de sluiting, onder voorwaarde dat zaken op een goede manier afgehandeld worden.

De ouders hebben er ondertussen een steen van op hun maag. Zij zijn ontzettend teleurgesteld. ,,Er is in Deurne nu geen keuze meer als het gaat om diversiteit in onderwijsconcept. In tegenstelling tot de bewuste keuze die elke ouder destijds gemaakt heeft om voor De Ratelaar te durven kiezen, wordt nu een beslissing voor ons gemaakt.”