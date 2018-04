Petitie gestart om echtpaar Goossens in Liessel te steunen

12:22 LIESSEL - Er is een petitie opgezet om de familie Goossens uit Liessel te ondersteunen. De petitie ging woensdagavond online en is donderdagochtend 589 keer ondertekend. Doel is om ervoor te zorgen dat het echtpaar Goossens in hun huis kan blijven wonen.