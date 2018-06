Deurnese popgroepen van vroeger in Heemhuis

DEURNE - In het Heemhuis in Deurne staan zondag popgroepen van Deurnese bodem in de jaren '60 en '70 in de schijnwerpers.

Bands als The After Five, The Hitch Hikers, The Joy Riders en The Lonely Birds traden op in zalen zoals Van Moorsel, Thijssen en Van der Putten of tijdens de kermis.

Tussen twee en vijf vertoont de Heemkundekring enkele keren een fotocollage over de vele vroegere Deurnese popgroepen. Daarnaast zijn oude sigarendozen met vergeelde foto's of verhalen over dat onderwerp van harte welkom. Naast de fotomiddag kunnen mensen ook de lopende tentoonstelling 'Eten wat de pot schaft’, de heemtuin, de archeologiekelder en de permanente tentoonstelling in de oudheidkamer bezoeken.

Het Heemhuis ligt aan de Stationsstraat 73 in Deurne.