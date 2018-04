Beschuit met blauwe muisjes voor de Parkboerderij in Deurne

6 april DEURNE- Het was een zware bevalling, maar daar hoor je niemand op de Parkboerderij in Deurne over mekkeren. Ze zijn meer dan trots op hun nieuwste aanwinst: het lammetje dat in de nacht van donderdag op vrijdag met een keizersnee geboren werd.