Diabetes te lijf met biowalk in de Peel

DEURNE - Wandelen in de natuur van de Peel onder begeleiding van een natuurgids én tegelijk gezonder worden. Mensen met diabetes type 2 kunnen op 31 mei, 7 juni of 21 juni meedoen aan een 'biowalk'. Voor de organisatie hebben natuurorganisatie IVN, Nationaal Park de Groote Peel en huisartsenpraktijk Elens in Meijel de handen ineen geslagen.

Biowalks worden al enkele jaren in heel Nederland verzorgd voor patiënten met diabetes type 2. Mensen die als gevolg van leefstijl, zoals weinig bewegen en ongezond eten, deze ziekte ontwikkelen zijn erg gebaat bij meer beweging. ,,Een uur wandelen heeft wel tot twee dagen een positief effect op mijn suikerwaarden", liet een deelnemer optekenen.

De drie wandelingen in de Peel worden begeleid door een medische professional. Het gaat immers in de meeste gevallen om mensen die kampen met een achterstand in hun conditie. Elke wandeling begint daarom met een half uur conditie opbouwen.

De IVN-gids gaat mee om de deelnemers onderweg te vertellen over de specifieke natuurwaarden in het Peelgebied, dat de status van nationaal park heeft.

Aanmelden

Deelname aan een van de drie wandelingen is gratis, maar vooraf aanmelden is wel nodig. Dat kan via deze website. Een deelnemer kan ook een introducé meenemen die geen diabetes type 2 heeft.

Alle wandelingen beginnen om 14.00 en duren tot 16.30 uur. De eerste is op donderdag 31 mei. De start is in buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15 in Ommel. De tweede is donderdag 7 juni vanaf Natuurpoort De Peel. Leegveld 8a in Deurne. De derde is op donderdag 21 juni en die begint weer in buitencentrum De Pelen in Ommel.

De beste resultaten worden geboekt als deelnemers aan alle drie de wandelingen meedoen, maar verplicht is dat niet. Ook meedoen aan één of twee wandelingen is mogelijk.

Bloedsuikerspiegel

Voor vertrek en bij terugkeer wordt bij elke deelnemer de bloedsuikerspiegel gemeten. Zo zijn de effecten van de fysieke inspanning direct na afloop zichtbaar. Elke wandeling wordt afgesloten met een nabespreking en een kopje koffie of thee.

De biowalks zijn nu uitsluitend bedoeld voor patiënten met suikerziekte type 2. Maar ook voor mensen met andere chronische ziekten kan een betere conditie helpen bij het herstel. Daarom wordt er over nagedacht of deze wandelingen in de toekomst ook voor patiënten met andere aandoeningen verzorgd kunnen worden.

Deelnemers die de smaak te pakken hebben kunnen ook zelf besluiten om vaker te gaan wandelen, zonder begeleiding. Het IVN hoopt dat deelnemers en passant ook meer oog krijgen voor de natuur.