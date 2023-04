Dit is hoeveel oranje auto's er in Deurne rondrijden

Een zomerjurk, huishoud­trap of speelgoed: ‘Seunt’ verkoopt goed op kofferbak­ver­koop Vlierden

VLIERDEN – Wat voor de één ‘seunt om weg te gooien’ is, kan voor de ander een leuke of waardevolle aankoop zijn. Zo verwisselden zondagochtend tijdens de kofferbakverkoop van het Gilde Sint Willibrordus in Vlierden heel wat voorwerpen van eigenaar.