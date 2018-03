DOE! grote winnaar in Deurne: 'Dit is overweldigend'

DEURNE - Op een paar vierkante meters sloegen woensdag vrees om in verdriet en hoop in euforie. De VVD leverde in Deurne een zetel in; DOE! kreeg er een bij.

De schreeuw van DOE! was tot in alle uithoeken van de gemeente Deurne te horen woensdag tijdens de uitslag in het Cultuurcentrum. De partij, die de afgelopen vier jaar meebestuurde, kreeg er een zetel bij. Daarmee komen zij uit op zes zetels. Lijsttrekker Marinus Biemans stond te tollen op zijn benen van geluk en ongeloof. ,,Ik ben sprakeloos. Dit is overweldigend.”

Nieuwkomer Bram van Neerven sprong een gat in de lucht. ,,Oh dit is mooi zeg, niet te geloven.”

Gevloek

Een paar meter verderop, bij de Deurnese VVD, klonk gevloek. De coalitiepartij moet na vier jaar regeren een zetel inleveren. ,,En dat terwijl onze wethouder Marnix Schlösser zo veel taaie dossiers tot een goed einde heeft gebracht. Dit voelt heel rot en het is een zware dobber. Maar goed. De kiezer beslist”, aldus een zwaar teleurgestelde Ruud Berkers, nummer drie van de VVD.

De overige partijen zijn voor wat betreft zetels gelijk gebleven. DeurneNu houdt er vijf, CDA blijft stabiel op vier, Transparant Deurne twee, Progressief Akkoord/GroenLinks twee en de PvdA een. Opvallend was het relatief groot aantal stemmers dat nieuwkomer Transparant Deurne pluste boven vier jaar terug: 448.

Tevreden met beleid

De kiezer lijkt overwegend tevreden te zijn geweest met het beleid van de voorgaande vier jaren. De twee grootste partijen, DOE! en DeurneNu komen ook nu weer als de nummers een en twee uit de bus. Het CDA Deurne -eerder met vier zetels in de oppositie- verschuift een plek en wordt de derde grootste partij. Ook bij hen ging de vlag uit.

Het was een zinderende verkiezingsavond waarbij de spanning al bij de eerste uitslag hoog opliep. DeurneNu ging meteen aan kop, in eerste instantie gevolgd door Transparant Deurne. Daarna kantelden de uitslagen richting de verdeling die er nu ook is in de gemeenteraad. Pas op het allerlaatste moment werd duidelijk dat de VVD een zetel aan DOE! verloor.

Feestje

De avond zelf was vooral een feestje van de politieke partijen. In de foyer van het Cultuurcentrum waren weinig 'gewone mensen' te bekennen. De presentatie was in handen van DMG, die dat op het niet al te beste geluid na, prima voor elkaar hadden.

Tot wat voor coalitie deze uitslag zal leiden is vooralsnog onduidelijk. De partijen van de vorige periode -DOE!, DeurneNu en VVD- hebben eerder niet onder stoelen of banken gestoken dat ze een voortzetting van de samenwerking erg zien zitten. Nu de VVD een zetel in moet leveren en het CDA de derde partij is geworden, komt die optie mogelijk in een ander daglicht te staan.

Hoge opkomst