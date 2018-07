Drie maal is scheepsrecht: zomers weer tijdens 'Deurne zingt mee'-de zomereditie

DEURNE - Voor het derde jaar op rij vond zaterdag in Deurne weer het 'Deurne zingt mee'-de zomereditie plaats. Met een avondvullend programma kon er genoten worden van muziek. Op een volle markt in Deurne werd er tot in de late avond gefeest en muziek gemaakt.

Nadat er tijdens de eerste editie heel veel regen was en het op de tweede editie erg koud was, gaf moeder natuur zomers weer aan Deurne. Op zaterdagavond vond de 3e editie van 'Deurne zingt mee' plaats. Op de Markt in Deurne stond het volgepakt met mensen en ook de terrassen waren goed gevuld.

Verschillende muziekstijlen

PD the Next, die bekend staan als de huisband van Deurne, verzorgden samen met verschillende zangers en zangeressen een avondvullend programma met veel muziekstijlen. Artiesten als Anne Geris van Daddys Playground, René Janssen van Meuk en Le Freak, Twan Dirks van The Bad Ties en The DoMu Brothers, Bartv an Lierop van Millers Inc, Joost Manders, Juliette Westenbroek, Anika van der Cruijsen en Milou Kronenbergm ook frontvrouw van PD The Next, Noëlle van Bussel waren aanwezig tijdens het concert. De vocalisten zongen Nederlandstalig en Engelstalige muziek en van 'New York, New York' van Frank Sinatra tot 'Leef' van Andre Hazes Jr.

De avond had als thema 'Je hoeft niet naar huis vannacht' en het concert werd met het gelijknamige nummer van Marco Borsato geopend.

Karel-Hendrik Michels, medeoprichter van PD the Next en trompettist, was zeer tevreden over de avond. ,,Er is veel publiek gelukkig. De sfeer vanavond is geweldig en het weer zit deze keer ook mee. Kortom een top avond''.

PD the Next bestaat al een aantal jaar en is opgericht in café de Potdeksel in Deurne. De band bleef maar groeien en kreeg een steeds bekendere naam in Deurne en omstreken. Zanger/entertainer Bart van Lierop blijft maar terugkomen bij het concert: ,,Dit is mijn eerste keer bij de zomereditie maar ik ben al twee keer eerder bij de carnavalseditie van dit concert geweest. Deze kleine concerten op een markt met zo'n goede sfeer maakt dit fantastisch om te blijven doen."