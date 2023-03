Duur foutje: Deurne betaalt dubbel zo veel energiecompensatie, ‘maar geldpotje raakt niet op’

Het was eigenlijk de bedoeling dat Deurnese clubs in energienood het verschil in energieleveringskosten tussen 2022 en 2023 op hun rekening gestort krijgen. Daar zette de gemeenteraad eind januari zijn handtekening onder.

Dat dachten de raadsleden ten minste. Bij het beoordelen van de subsidieaanvragen ontdekten ambtenaren een fout in de omschrijving. Daardoor moet de gemeente niet het prijsverschil tussen twee jaren vergoeden, maar de netto energiekosten van 2023.

Quote We verwachten dat het geld niet te vroeg opraakt Tom Oomen

Dubbel zo veel geld door foutje

Een aanzienlijk verschil: Deurne keert daardoor niet 2,5 ton maar een half miljoen euro uit aan het dozijn verenigingen dat aanklopte voor de subsidie. Toch piekerde Oomen er niet over om de subsidie in te trekken. ,,We verwachten dat het geld niet te vroeg opraakt.”

Deurne trok voor de energiecompensatie een miljoen euro uit. Dit moet redding in nood brengen. De situatie was voor veel verenigingen vorig jaar om te huilen: door explosief gestegen energierekeningen, stond het water aan de lippen. In totaal komen zo’n vijftig sportverenigingen, gemeenschapshuizen, toneelclubs en andere organisaties met vrijwilligers in aanmerking voor de regeling.

‘Geen extra geld nodig’

Anderhalve maand nadat de raad groen licht voor de regeling gaf, staat de teller op twaalf aanvragen. Oomen rekent er desondanks niet op dat er geld moet worden bijgelapt, omdat anders verenigingen buiten de boot vallen. ,,De energiekosten dalen alweer. Bovendien zijn er ook verenigingen met vaste energiecontracten.” De gemeente heeft niet in beeld hoeveel clubs dat zijn.

Oomen drukt de verenigingen die de vergoeding krijgen wel op het hart dat ze hun best moeten doen om de energiekosten te drukken. Als aan het eind van het jaar blijkt dat de rekeningen lager uitvallen dan gedacht, moeten de verenigingen het overgebleven subsidiegeld besteden aan het duurzamer maken van hun accommodaties.

Zonnepanelen kopen kan

Clubs die de laatste jaren hebben gespaard voor zonnepanelen of warmtepompen, kunnen ook de compensatie aanvragen. Oomen: ,,We willen niet dat ze hun duurzame potje opmaken aan het betalen van de energierekening. Ze moeten hun geld nog gewoon kunnen uitgeven aan die zonnepanelen.”

Tot en met oktober kunnen voetbalclubs, muziekverenigingen en andere vrijwilligersclubs in de gemeente Deurne de vergoeding nog aanvragen. De regeling vergoedt niet alle energiekosten: die binnen het prijsplafond van de overheid niet.