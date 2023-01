Duurzaam keurmerk voor Deurnes metaalbedrijf Edumar

Windmolen­plan­nen Diepenhoek weer uit de la: Someren wil meewerken

SOMEREN - Met een bijeenkomst op 8 februari worden de plannen voor vijf windmolens in de Diepenhoek in Someren-Heide weer uit de kast getrokken. Het park is een initiatief van Prowind en de lokale energiecoöperatie ZummerePower.

25 januari