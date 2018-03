Echtpaar uit Deurne verongelukt in Australië

De 20-jarige bestuurder van de tegemoetkomende auto werd met lichte verwondingen naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Volgens de lokale bevolking is de Great Northern Highway een beruchte weg waar veel ongelukken gebeuren. Maar zo heftig als dit ongeval hebben ze daar lange tijd niet meer meegemaakt, blijkt uit een reportage van The West Australian.

Burgemeester

Burgemeester Hilko Mak van Deurne heeft inmiddels via de politie vernomen dat er mogelijk een Deurnes echtpaar in Australië is verongelukt, laat hij desgevraagd via een woordvoerder weten. ,,Maar het moet eerst definitief vastgesteld worden door de lokale autoriteiten. Er is inmiddels ook contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken."