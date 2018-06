Edso Sluijsmans uit Deurne, een van de veiligste chauffeurs van Nederland

Ze komen van ver, de finalisten. Ze meldden zich maanden terug met ruim zestienhonderd chauffeurs aan en kwamen na een eerste selectie met z'n honderden samen in Beesd. Daar werden ze getest op hun kennis over het vak, tot er onder de streep tien chauffeurs overbleven: een vrouw en negen mannen.

Deze zaterdag hebben ze vooral veel praktijkproeven moeten doen: van een reactietest tot rondjes manoeuvreren in een loods en achteruit steken met een onbekende vrachtwagen zonder obstakels te raken. Ook moesten ze door Helmond rijden met een jurylid.

Het is het allereerste NK Veiligste Chauffeur. Initiatiefnemers Volvo Trucks en TVM hopen dat het evenement een paar voor hun belangrijke bijwerkingen heeft. Allereerst moet er vol ingezet worden op veiliger rijden. Maar ook aan het imago van het beroep kan een hoop verbeterd worden. ,,Je hoort alleen de negatieve verhalen over ongevallen, maar je hoort nooit hoe vaak chauffeurs een ongeluk door anderen voorkomen”, vertelt een woordvoerder.

Daar kan finalist Edso Sluijsmans uit Deurne ook over meepraten. ,,Sinds het beter gaat economisch is het heel erg veel drukker geworden. Je merkt gewoon dat er meer haast is, meer ongeduld meer onbegrip ook. Mensen strijden met elkaar op de weg en uiteindelijk zijn ze maar twee minuten eerder op hun werk. dat levert wel eens gevaarlijke situaties op. Je moet de hele tijd anticiperen op wat anderen gaan doen, mijn reactietijd is veel langer dan bij een auto. Daarom moet je veel opletten en alleen daarmee kun je ongevallen voorkomen.” De Deurnenaar meldde zich aan op aanraden van een kennis. Maar wat begon als een grapje neemt inmiddels serieuze vormen aan: hij heeft het tot de laatste tien geschopt. Na de pauze hoort hij of hij bij de laatste drie zit en de finale slalomproef moet uitvoeren.

Sluijsmans is 45 jaar en heeft al 22 jaar zijn vrachtwagenrijbewijs. Hij werkte onder andere bij Mammoet en nu alweer enige tijd bij Boekweit Transport uit Lieshout. Hij rijdt voor hen met een vrachtwagen met kraan en vervoert 'alles wat er op past'.

Dan schraapt presentatrice Laurien Verstraten haar keel en komen de uitslagenbriefjes tevoorschijn.

Lichtelijke zenuwen slaan voor Edso al gauw om in lichte teleurstelling. Hij wordt zesde. In totaal kreeg hij een 7.7 van de jury.

De Fries Johannes Ritsma uit Surhuisterveen gaat er later na het slalommen met de eerste prijs vandoor.