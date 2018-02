Eiken omgezaagd, banken ervoor terug in Deurne

Schrijver Jaap Robben in Cultuurcentrum Deurne

14 februari DEURNE - Schrijver Jaap Robben is woensdagavond 28 februari te gast bij Boek aan Tafel in het Deurnese Cultuurcentrum. Robben geeft een lezing en gaat in gesprek met het publiek over zijn boek Birk en ander werk.