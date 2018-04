Einde aan bergen met werk in de Peel

HELENAVEEN - Bulldozers, graafmachines, vrachtwagens met zand en een heel leger aan mensen werkten sinds het najaar van 2015 aan de Mariapeel en Deurnsche Peel. Sinds woensdag is het officieel klaar.

De werkzaamheden waren er op gericht om de groei van hoogveen in het gebied te versnellen en stimuleren. Woensdag werd het project in de twee natuurgebieden afgerond. Bij de operatie waren onder andere Staatsbosbeheer, de provincies Brabant en Limburg en de waterschappen Aa en Maas en Limburg betrokken. In totaal zijn er 8 kilometer kades en 70 dammen aangelegd, 25 stuwen en duikers geplaatst en 40 kilometer aan sloten verondiept.

In de Mariapeel zijn over een gebied van driehonderd hectare trosbosbesstruiken verwijderd. Deze 'opdringerige' struik overwoekerde volgens Staatsbosbeheer het hele gebied en moest het veld ruimen. Hoge bergen van planten liggen op dit moment nog bij de Kerkkuilenweg in Evertsoord te wachten tot ze worden afgevoerd.