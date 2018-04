Emotionele betogen om familie uit Liessel rust te gunnen

Opinie Hoezo natuurher­stel? Staatsbos­be­heer verwoest de Peel

23 april Dit ingezonden stuk over de Peel is geschreven door Erik Vink uit Deurne. Hij is journalist, schrijver en theatermaker. Het project Life+ van Staatsbosbeheer zou de natuur in de Peel moeten herstellen. Het resultaat is echter om verdrietig van te worden, aldus Vink.