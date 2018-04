Ereburger Deurne overleden

Protestac­tie tegen sloop paarden­stal familie Goossens Liessel

22 april LIESSEL - Er is een tweede steunactie opgezet voor de familie Goossens in Liessel. Jacqueline Bo van der Heijden-Jacobs heeft een protestactie georganiseerd. Die zal woensdag 25 april om 18.30 uur plaatsvinden op de Markt voor het gemeentehuis in Deurne. De actie moet voorkomen dat de paardenstallen van Piet Goossens afgebroken moeten worden. De rechter bepaalde onlangs dat de schuur er zonder de juiste vergunningen staat en dus gesloopt moet worden. De rechtszaak werd aangespannen door de buurvrouw van de familie Goossens. Zij vindt dat de gemeente Deurne zich doorlopend niet aan de regels houdt en spant al jaren rechtszaken aan. De paardenstal, die er sinds de jaren vijftig staat, moet voor 17 mei gesloopt worden. Inmiddels is er zicht op een nieuwe rechtszaak, deze is gericht op de noodwoning van de familie Goossens. Ze kregen daar persoonsgebonden overgangsrecht voor met medewerking van de gemeenteraad en de plannen werden goedgekeurd door de Raad van State. Buurvrouw Saskia van Wieringen is in beroep gegaan tegen de vergunning die de gemeente Deurne verleende zodat het echtpaar er kan blijven wonen tot ze er weggaan. Met de petitie, die nu is ondertekend door ruim vierduizend mensen, willen de initiatiefnemers voorkomen dat de noodwoning afgebroken moet worden. Ze willen de handtekeningen overhandigen aan de rechter in de hoop dat 'deze een hart heeft'.