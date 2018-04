Ernst Jansz is 'tusj' in Neerkant

Werk aan weg Helenaveen schiet goed op

25 april HELENAVEEN - De werkzaamheden aan de Soemeersingel in Helenaveen liggen voor op schema. Zoals het er nu naar uitziet is het werk ruim twee weken eerder klaar dan gepland, meldt de gemeente Deurne. Hierdoor kan het verkeer al vanaf begin juni over het nieuwe wegdek rijden.