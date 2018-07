Fietser aangereden door auto met paardentrailer in Deurne

Particu­lier kan zelf natuur beheren in Leegveld Deurne

26 juli DEURNE - Altijd al gedroomd om zelf je eigen natuurgebied te beheren? Dat kan over enkele jaren in het Deurnese natuurgebied Leegveld. Voor ongeveer één euro per vierkante meter kun je grond kopen van de provincie. Er komt 180 hectare beschikbaar. Het is voor het eerst in De Peel dat particulieren zelf natuurgrond kunnen kopen en het vervolgens zelf gaan beheren.