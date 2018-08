Fietstocht langs glas-in-lood in Deurne

DEURNE - In de trappenhal van het gemeentehuis in Deurne bevindt zich een gebrandschilderd raam van zeven meter hoog. Bij de Sint Willibrorduskerk in Liessel zijn alle veertig vensters voorzien van glas-in-lood. Gemaakt door één kunstenaar: Pieter Wiegersma.

Twee voorbeelden van de vele glas-in-loodramen in de gemeente Deurne. Op zondag 19 augustus is er een speciale fietsdag die de deelnemers langs al die bijzondere decoraties voert. De tocht heeft als naam 'Hemels Licht', in het verlengde van de gelijknamige expositie die loopt in de Sint Willibrorduskerk in Deurne (die ook te bezoeken is).

Diverse kerken en kapellen zijn geopend op deze fietsdag. Zoals de Sint Jozefkerk, de voormalige Zeilbergse kerk, de Mariavredeskapel en de kerken van Liessel en Vlierden. De Wiegersma-ramen in de Liesselse Willibrorduskerk behoren tot de belangrijkste naoorlogse gebrandschilderde ramen van de regio, meldt de organisatie.

Bij Willibrordhaeghe kunnen de fietsers een kijkje nemen in de kapel en in het nieuwe missiehuis. In de villa Sint Wilbertshove (het voormalige witgele-kruisgebouw) aan de Stationsstraat zijn tien glas-in-loodramen met afbeeldingen van sprookjes te zien. Ook museum De Wieger is open. Glazenier Pieter Wiegersma, de zoon van Hendrik, woonde in zijn beginjaren daar bij zijn vader op zolder.

Begraafplaats

Brabants Landschap stelt de particuliere begraafplaats van de familie Wiegersma in Vlierden (nabij de Rijntjesdijk) open. Gidsen van de VVV geven hier tekst en uitleg. En in het gemeentehuis van Deurne is er elk kwartier een rondgang langs de ramen.

De fietsdag start zondag om 11.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Wethouder Marinus Biemans en pastoor Paul Janssen verrichten om 11.45 uur in de hal van het gemeentehuis de officiële opening.

Een fietskaartje is vooraf te verkrijgen bij de VVV/gemeente, in de Sint Willibrorduskerk en De Wieger. Op de dag zelf ook nog bij de kerk in Liessel en de begraafplaats in Vlierden.