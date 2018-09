Franse taxichauffeur krijgt celstraf voor smokkelen illegalen naar Liessel

DEN BOSCH/LIESSEL - Een 45-jarige taxichauffeur uit Frankrijk is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 278 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Hij smokkelde drie illegale vreemdelingen Nederland binnen, naar een bosgebied in Liessel. Hij kreeg hiervoor een vergoeding van 1.200 euro. In het betreffende bosgebied werd door de politie een groep illegalen aangetroffen. Drie van hen herkenden de verdachte.

De rechter in Den Bosch oordeelt dat de verdachte op z'n minst had kunnen vermoeden dat de drie illegaal waren. Hij wordt daarom veroordeeld voor mensensmokkel. De man wordt vrijgesproken van het vervoeren van andere illegalen. Volgens de rechtbank valt op basis van het dossier niet vast te stellen welke andere personen in het busje van de verdachte hebben gezeten.

Illegaal circuit

Bij het bepalen van de straf wordt meegewogen dat mensensmokkel een ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde en in de samenleving grote onrust veroorzaakt. 'Een dergelijk delict ondermijnt niet alleen het overheidsbeleid voor de bestrijding van illegaal verblijf en illegale toegang tot ons en andere Europese landen, maar draagt ook bij aan het in stand houden van een illegaal circuit', aldus de rechtbank in een toelichting. 'Bovendien wordt over de rug van meestal kwetsbare personen grof geld verdiend aan dit soort praktijken, die vaak gepaard gaan met mensonterende omstandigheden.'