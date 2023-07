Gedupeerden van Helenaveense hobbelweg mogen zelf laten zien welke kuilen ze dicht willen hebben

Op weg naar de 100.000 in 2028 is Esther Sloots de 95.000ste inwoner van Helmond: ‘Vrijdag op de fiets naar de Kasteel­tuin­con­cer­ten’

HELMOND - Ze was met haar vriend naar een huis in Veldhoven aan het kijken, maar kwam in Helmond uit. De bezichtiging in Brandevoort bleek ‘liefde op het eerste gezicht’. En nu mag Esther Sloots zich de 95.000ste inwoner van Helmond noemen.