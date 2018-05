Geen verwijt voor zwaar ongeluk op N270 in Deurne

De botsing was vorig jaar juni, op de Langstraat in Deurne oftewel de N270. Anton C. (71) kwam met zijn Ford Fiesta op de linkerhelft en botste zo frontaal op een tegemoetkomende auto. De gevolgen waren bijna fataal. De bestuurder ervan brak drie ribben, zijn echtgenote had vele breuken waaronder haar borstbeen en elleboog; haar milt en buikwand scheurden. Op de achterbank zat een vriendin die nekwervels brak, schouderblad en pols.

Slapen

De vraag was, volgens officier van justitie Jorick Scheurs, in hoeverre het ongeluk Anton C. te verwijten was. Deze vertelde de politie dat hij net voor de klap heel even opzij keek naar zijn slapende echtgenote en verder niets had gezien. Dat nam Scheurs als bewijs dat hij aanzienlijk onvoorzichtig was geweest en langer opzij moet hebben gekeken. Anders had hij de tegenligger wel gezien. Twee andere bestuurders verklaarden dat de Fiesta geleidelijk steeds meer op de linkerbaan terechtkwam en ook dat nam Schreurs als bewijs.