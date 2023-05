Gemeente Deurne en bewoners praten over groene energie

Na Gucci is Perry Oosting nu als topman bij Vlisco aan de slag: ‘Net zo goed een uniek en luxe merk’

HELMOND - Hij werkte voor prestigieuze modemerken als Bulgari, Gucci en Prada en ging als hoogste baas over de luxe smartphones van Vertu. Perry Oosting (61) is in stilte aangetreden als nieuwe topman van Vlisco in Helmond.