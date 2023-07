met video Bestelbus­je rijdt met hoge snelheid door politie­lint, bestuurder knijpt keel van agent dicht: ‘Wij tolereren dit gedrag niet’

EINDHOVEN - Een bestelbusje is in de nacht van vrijdag op zaterdag met hoge snelheid dwars door een afzetlint van de politie gereden. Dat gebeurde op de Hastelweg in Eindhoven. Toen agenten de 24-jarige bestuurder wilden aanhouden, begon een groep omstanders zich ermee te bemoeien en ontstond er een vechtpartij.