Getrainde longen heeft Jan Goossens (88) wel, na 70 jaar bij het Deurnes Gemengd Koor

De 90-jarige sopraan Riek Goossens zingt niet alleen bij het koor. Ze is ook actief binnen de sponsorcommissie, verzorgt jaarlijks de kerstattenties, brengt kerstkaarten rond en is de motor achter de loterijen. Ook voor haar broer Jan is Riek belangrijk. Twintig jaar geleden kreeg hij twee herseninfarcten. Lopen en staan gaat sindsdien moeilijk en het gebruik van zijn linkerhand is verminderd. Ze haalt hem elke maandagavond op voor de repetitie.

Dat broer en zus samen bij het koor zijn is geen toeval. ,,Ik kom uit een gezin van negen, mijn broers en zussen en mijn vader waren lid”, verduidelijkt Jan. ,,Onze broer Cor is vorig jaar overleden, anders zou hij er nu ook zeventig jaar bij zijn.”

Quote Als het druk was op de zaak probeerde ik toch het laatste deel van de repetitie na de pauze mee te maken Jan Goossens

Als eigenaar van Slagerij Keuten in Deurne had Goossens een druk leven. ,,Als het druk was op de zaak probeerde ik toch het laatste deel van de repetitie na de pauze mee te maken. En na afloop was er altijd een gezellige nazit. Eerst in De Peelpoort en later in De Vierspan. Meestal sloot ik als laatste de deur.”

Hoogtepunten waren uitvoeringen van onder meer de Carmina Burana in het Speelhuis in Helmond. ,,het Deurnes Gemengd Koor is altijd een klassiek koor geweest. We hebben veel grote muziekstukken opgevoerd.”

Het koor heeft hem meer gebracht; hij heeft er een vriendenclub aan overgehouden. En getrainde longen: ,,Ik ben zo gezond als een vis.”

Na zijn herseninfarcten moest Goossens alles opnieuw leren, ook praten en lezen. ,,Alles wat ik al kende aan muziek gaat nog goed, maar het aanleren van nieuw werk is lastig. Daar heb ik ’t met de dirigent over gehad. Als het te moeilijk wordt doe ik wel playbacken”, verklapt hij.

Weinig aanwas

De 74-jarige Jo Kaldenbach is veertig jaar lid van het koor en was veertien jaar bestuurslid. Toen hij als geboren Limburger naar Deurne verhuisde sprak het Deurnes Gemengd Koor hem direct aan. ,,Ik kreeg er helemaal zin in toen we in mijn tweede jaar de Brabant Suite uitvoerden. Hoogtepunten waren voor mij ook de Krönungsmesse, de Carmina Burana en Die Schöpfung.”

Kaldenbach betreurt dat het koor weinig jonge aanwas heeft. ,,Zingen lijkt niet meer in tegenwoordig.” Zilveren jubilaris Diny van den Eijnden beaamt dit. ,,In 2026 bestaan we honderd jaar. Dat willen we graag vieren, maar dan hebben we echt nieuwe leden nodig. We komen vooral mannen tekort.”