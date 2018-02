Glasvezel: gratis in Deurne, 1815 euro in Asten. Hoe kan dat?

1. In het hele buitengebied van de Peel moeten mensen flinke bedragen lappen voor aansluiting op een glasvezelnetwerk. En in Deurne kost het helemaal niks. Dat is toch bizar?

Nee, dat is het niet in de ogen van E-Fiber, de onderneming die in Deurne het netwerk aan wil leggen. ,,Bij ons is het alles of niets. Wij sluiten alles aan in een gemeente: bedrijven, scholen, kerken, huizen. Zowel kernen als buitengebied. Het relatief groot aantal aansluitingen op weinig vierkante meters in de kernen weegt zo op tegen de relatief kostbare aansluitingen in het buitengebied. Dat maakt alles bij elkaar dat de financierder -een vastgoedbank- er vertrouwen in heeft”, laat Leen Gelderblom van E-Fiber weten.

Onlangs zeiden veel Peelgemeenten ja tegen Mabib voor een netwerk in het buitengebied. Per aansluiting moeten mensen daar eenmalig 1815 euro betalen, of maandelijks 15 euro. Dat verschil zit 'm in het feit dat in de kernen van die gemeenten al glasvezel ligt. Alleen het dunbevolkte buitengebied is veel kostbaarder om aan te leggen.



2. De gemeente wil E-Fiber tegemoetkomen door leges te verlagen. Kan dat zo maar?

Ja. Het is een legale manier om de aanleg van glasvezel te stimuleren. Vele gemeenten gingen Deurne daar al in voor, mocht de raad er mee instemmen.