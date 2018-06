Groter, hariger en met meer dan ooit: 'Rampenjaar door terrorrups'

EINDHOVEN - Ze zijn hariger, groter en met meer dan ooit: de eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in de regio. Bestrijders komen om in het werk en particulieren moeten soms wel 1,5 week wachten op de verlossende hulp.

,,Het is echt een rampenjaar, het is gewoon niet normaal", zegt Mike Panhuijzen van het gelijknamige boomverzorgingsbedrijf in Deurne. ,,Sommige mensen zijn zo rood als een kreeft en hebben enorm veel last van de brandende haartjes." Volgens Panhuijzen is het misschien nog wel erger dan in 1997, toen bestrijders de enorme overlast van de harige 'terrorrups' ook nauwelijks aankonden. Volgens experts heeft het alles te maken met het weer. Door het warme voorjaar kwam er heel veel blad aan de boom in een korte periode. ,,Eitjes konden daardoor heel goed en vlug uitkomen met als gevolg dat we nu veel verder in het seizoen zijn. Panhuijzen huurt overal waar hij kan extra ploegen in maar nog steeds wordt er met bedrijven onderling veel samengewerkt.

Nesten

,,Daar waar ieder jaar gespoten wordt zie je links en rechts kleine nestjes, maar waar nooit is gespoten komen we nesten van 1,5 meter tegen. Andere jaren hadden we een responstijd van drie dagen maar nu moeten mensen soms 1,5 week wachten." Bij Panhuijzen lossen ze het op met lange dagen werken en het extra inhuren van specialisten.

In de gemeente Deurne kwamen dit jaar al honderd overlastmeldingen binnen. En dat is volgens de gemeente veel meer en vroeger in het jaar dan in voorgaande jaren. Datzelfde geldt voor Laarbeek en Gemert-Bakel. In de gemeente Asten en Someren, waar ze vroeger een handjevol meldingen kregen van overlast door de rups, kregen ze er nu al respectievelijk 50 en 70.

Preventief