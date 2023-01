Hard fietsen en dan met z’n allen aan de bar; Toerwielerclub De Wekkers viert 50-jarig jubileum

DEURNE - In de tijd dat wielrenners als Joop Zoetemelk furore maakten, ging het aan de toog van café-zaal Van de Putten vaak over fietsen. Zo ontstond in 1973 het idee om een toerwielerclub op te richten in de Walsberg, nu gemeente Deurne.

Sjaak Kooter kent het verhaal over het ontstaan van TWC De Wekkers. Hij is in november vijftig jaar lid. „Onze naam stamt af van de eerste zondagochtenden dat we sommige leden moesten wekken. Zij waren niet op tijd bij het vertrekpunt. Dan reden we langs hun huizen om ze wakker te maken.’’

Nu fanatieker dan toen

Nog steeds maakt de club iedere zondag een tocht. Het gaat er nu fanatieker aan toe dan in de jaren 70. Vroeger reden ze een ‘tochtje’ van zo’n 50 kilometer. Tegenwoordig beginnen ze in maart met 70 en naarmate het seizoen vordert loopt dit op naar 100.

Quote We houden ervan hard te fietsen, maar we zorgen wel dat iedereen tegelijk ‘thuis’ komt Jan van Aarssen, TWC De Wekkers

Eén ding is hetzelfde gebleven volgens Kooter: „Gewoon gezellig fietsen en daarna ouwehoeren aan de bar.’’ Voorzitter Jan van Aarssen vult aan: „Dat sociale aspect kenmerkt onze club. We houden ervan hard te fietsen, maar we zorgen wel dat iedereen tegelijk ‘thuis’ komt.’’

Thuis is het Walsbergse café waar het allemaal begon. En waar de aftrap van het jubileumjaar plaatsvindt op 1 februari. Vanaf dan steken De Wekkers zich in een nieuw tenue met een randje Brabants bont. „Want we zijn er trots op dat we uit Brabant komen.’’

Marc van Grinsven

Er staan nog meer feestelijkheden op het programma, zoals het Wielercafé op 1 maart. Die avond zullen verschillende bekende regionale wielrenners aanwezig zijn. Ze worden geïnterviewd door Rien van Horik, schrijver van het boek De pedaalridders van De Peel.

Toevallig is het nieuwste Wekker-lid er één van. Deurnenaar Marc van Grinsven was een fervent wedstrijdrijder, nu fietst hij recreatief. In 2010 won hij het Nederlands amateurkampioenschap. „Ik ken de club van vroeger. Als 12-jarige deed ik mee met de tijdrit die ze elk jaar houden. Toen kreeg ik de smaak van wedstrijdrijden te pakken.’’

Quote Steeds meer mensen hebben een gravelbike. Daarom organise­ren we begin juni een gravelweek­end Jan van Aarssen, TWC De Wekkers

De tijdrit is volgens Van Aarssen een van de clubiconen, naast de tocht naar Kevelaer en de jaarlijkse mountainbiketocht voor leden en niet-leden. „Op zijn top zaten we op achthonderd deelnemers. De laatste keer, na twee jaar coronastop, waren er 270. We hopen dat de animo terugkeert.’’

De individualisering van de samenleving is het bestuur niet ontgaan. Om sportfietsers over te halen zich toch bij hun club aan te sluiten, worden nieuwe mogelijkheden aangeboord. „Steeds meer mensen hebben een gravelbike. Hiermee kun je op verharde wegen én onverharde paden rijden. Daarom organiseren we begin juni een gravelweekend.”

Alle jubileumactiviteiten zijn vanaf volgende maand te vinden op twcdewekkers.nl.