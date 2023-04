Helenaveen heeft nog maar een korte, maar unieke en rijke geschiedenis

Exotisch hitjesfes­ti­val Villa Ananas laat zien dat het ook zonder WiSH op eigen benen kan staan

BEEK EN DONK - Ondanks de zon is de temperatuur op Koningsdag nog verre van tropisch. Maar dat mag de pret niet drukken op Villa Ananas. Voor het vijfde jaar op rij is het exotische hitjesfestival strak uitverkocht. En dat in een dorp als Beek en Donk, waar buiten WiSH Outdoor vrij weinig van de grond lijkt te komen.