Helenaveense vrijwilligers gaan zelf schoffelen om het openbaar groen in hun dorp nog mooier te maken

Dit alles past binnen het concept van ‘Deurne doet 't’: waarbij inwoners nadrukkelijk worden betrokken bij het bijhouden van de openbare ruimte. ,,In omliggende dorpen is gebleken dat dit werkt. Het bevordert het dorps- en saamhorigheidsgevoel. Dat vinden wij heel belangrijk”, zegt voorzitter Leo Arts van de KBO. Hij zette zijn handtekening onder de overeenkomst. Namens de gemeente deed wethouder Helm Verhees dat.

Geen zwaar geschut

,,Je hoeft niet per se lid te zijn van onze vereniging om een handje mee te helpen", vervolgt Arts. ,, Iedereen die wil, mag meedoen. Het sociale gebeuren moet centraal staan. Niemand hoeft met zwaar geschut in de weer te gaan. Het maaien, graaf- en spitwerk en snoeien zijn niet opgenomen in dit contract.”

Die werkzaamheden blijven onder beheer van de gemeente. Maar door de extra hulp van de Helenaveense vrijwilligers, komt het onderhoud wel op een hoger niveau.

Enthousaisme van duo sloeg over

Het is aan twee KBO-bestuursleden te danken dat dit initiatief tot stand kwam. José Gerrits en André Joosten wisten hun enthousiasme over te brengen op de rest van het bestuur. De twee klopten aan bij de gemeente Deurne en verschillende organisaties en instanties voor materialen en financiële steun. Hierdoor kunnen ze nu aan de slag.

Een twintigtal vrijwilligers heeft zich al aangemeld om met de schoffel in de weer te gaan. Op donderdag 9 maart is de eerste bijeenkomst waarin ze samen bespreken hoe ze het gaan aanpakken.

Alle plantsoenen en groenstroken in beeld gebracht

Wethouder Helm Verhees zegt blij te zijn met deze overeenkomst. ,,Als gemeente hebben wij alle plantsoenen, groenstroken en pleinen in beeld gebracht en op niveaus ingeschaald. Dat betekent concreet dat de werkzaamheden die bij dat niveau horen de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente.” In Helenaveen is dat niveau C. ,,Door de samenwerking met ‘Deurne doet ‘t’ kan dat opgeschaald worden tot niveau A.”

Quote Door gebruik te maken van elkaars expertise, kun je tot een kwalita­tief hoger peil komen Helm Verhees, Wethouder

Verhees heeft alle vertrouwen dat dit in Helenaveen gaat gebeuren. ,,Door gebruik te maken van elkaars expertise, kun je tot een kwalitatief hoger peil komen. Ik geef toe, budgettair is deze samenwerking gunstig voor de gemeente. Het sociale gewin om samen iets voor het dorp te kunnen betekenen, is echter veel groter”.

Mooi visitekaartje

Onder leiding van bestuurslid Albert van Teeffelen wordt op donderdag 16 maart het eerste onkruid weg geschoffeld. ,,Samen gaan we zorgen voor een groene uitstraling van ons dorp. Het moet een mooi visitekaartje zijn voor onze dorpsbewoners, naar de vele toeristen die Helenaveen aandoen.”